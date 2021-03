Differenziata, a disposizione dei commercianti un apparecchio per la triturazione degli imballaggi in vetro

Gli assessori Raffaella Merra (Ambiente) e Marina Nenna (Attività Produttive) annunciano un'importante opportunità a disposizione delle attività commerciali operanti nel Comune di Trani relativa alla possibilità di ricevere in dotazione da AMIU S.p.A. un'attrezzatura per la raccolta e la triturazione degli imballaggi in vetro.AMIU S.p.A. ha pubblicato nella sezione Bandi di Gara del proprio sito internet un invito a formulare manifestazione di interesse per l'installazione di una attrezzatura per la raccolta e la triturazione degli imballaggi in vetro.L'iniziativa promossa da AMIU S.p.A. punta sull'innovazione e, attraverso la riduzione volumetrica del vetro, consentirà di raggiungere notevoli vantaggi diminuendo l'impatto della raccolta attraverso la riduzione dell'inquinamento acustico e benefici in termini di logistica. L'attrezzatura per la raccolta e la triturazione degli imballaggi in vetro, commercialmente denominata "SBRICIOLA", sarà messa a disposizione da AMIU S.p.A. in comodato gratuito e sarà collocabile presso gli esercizi commerciali previa richiesta e sino ad esaurimento del numero di attrezzature disponibili.Gli imballaggi saranno ridotti sino ad essere polverizzati e recuperati. Gli interessati possono inviare una manifestazione di interesse entro le ore 12 del giorno 12 aprile 2021 come dettagliatamente specificato al seguente link "Si tratta di una delle prime esperienze a livello nazionale e di una sperimentazione ad alto valore innovativo" dichiarano congiuntamente gli assessori Raffaella Merra e Marina Nenna. "L'azione messa in campo da AMIU S.p.A. risponde all'esigenza di ridurre volumetricamente i rifiuti in vetro e di semplificare la gestione dei rifiuti. Inoltre ci consente di andare nella direzione di un servizio pubblico sempre più avanzato ed efficiente, di migliorare gli standard di tutela dell'ambiente e favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti in coerenza con i principi generali della normativa di settore. Invitiamo le attività commerciali – aggiungono Merra e Nenna – ad attivarsi per aderire all'iniziativa affinché la sperimentazione possa trovare valido riscontro e rappresentare un ulteriore tassello della collaborazione attiva da anni tra Comune di Trani, AMIU S.p.A., Associazioni di Categoria e operatori economici accomunati dall'impegno a lavorare per raggiungere obiettivi quali sviluppo sostenibile, crescita sociale ed economica".