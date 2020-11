Differenziata: scattano i controlli per i rifiuti non conformi

"Ops! Rifiuto non conforme". Può capitare di sbagliare giorno di conferimento. Qualcuno però potrebbe anche perseverare. Ma in questo caso gli operatori Amiu lasceranno in evidenza degli adesivi per indicare all'utente la necessità di porre maggiore attenzione al conferimento.Gli errori più comuni? Mancata differenziazione dei rifiuti, errato uso dei contenitori e conferimento nel giorno sbagliato rispetto al calendario di raccolta.Con l'esposizione dell'adesivo scattano i controlli dopo i quali, accertata la mancata osservanza delle regole, saranno elevate le sanzioni previste.Per raggiungere traguardi ambiziosi è necessario l'impegno di tutti: confidiamo in una sempre maggiore collaborazione da parte dell'intera cittadinanza. Correggere gli errori è il modo migliore per una raccolta differenziata porta a porta di qualità.