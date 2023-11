Digital divide, pubblicata la graduatoria provvisoria

Powered by

Digital divide: in data odierna, con determina dirigenziale 1857 /2023 è stata approvata e pubblicata la graduatoria provvisoria (in forma anonima) e si è proceduto, al fine di poter ricevere le relative risorse finanziarie, a trasmettere alla Regione Puglia la determina di approvazione unitamente all'elenco delle domande ammesse a finanziamento.Come si ricorderà, l'Amministrazione Comunale di Trani, a settembre, aveva aderito all'iniziativa della Regione Puglia, partecipando all'avviso pubblico allo scopo di promuovere la diffusione della cultura digitale tra i cittadini in condizioni di parità, accedendo ad un contributo (massimo 500 euro a istanza).Alla scadenza dei termini sono pervenute 18 istanze. Ai richiedenti sarà inviata comunicazione personale indicante l'ammissione o l'esclusione dal beneficio.La graduatoria è visionabile sull'Albo Pretorio del Comune di Trani.