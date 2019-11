Diritti a Scuola, Santorsola e Fratoianni: «Impegno mantenuto, tutelati i docenti pugliesi»

Siamo soddisfatti, perché il governo e la maggioranza hanno pienamente recepito l'emendamento presentato dall'on Fratoianni su mia sollecitazione, emendamento che riconosce il servizio prestato dai docenti pugliesi coinvolti dal programma Diritti a Scuola, come utile a partecipare al concorso per accedere al ruolo.Significa valorizzare una esperienza sociale e scolastica straordinaria come quella pugliese. E significa anche legittimare e riconoscere il percorso di quasi 2.000 docenti che hanno lavorato con abnegazione per gli studenti e per la scuola pugliese, contribuendo in maniera determinante a ridurre gli indici di dispersione scolastica, che in particolare al Sud rappresentano una piaga da debellare. Impegno mantenuto.