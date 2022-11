Disabilità, pubblicato avviso per partecipare a percorsi di autonomia

E' stato pubblicato l'avviso pubblico dell'Ambito territoriale dei Comuni di Trani e Bisceglie per la partecipazione a "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", finanziati nell'ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) M5C2 Linea di investimento 1.2 (scadenza 6 dicembre).L'obiettivo dell'avviso è quello di consentire a persone con disabilità di accedere a percorsi di autonomia per prevenire l'istituzionalizzazione e promuovere la vita indipendente. Questi percorsi saranno realizzati attraverso servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari, finalizzati a migliorare l'autonomia ed a offrire opportunità di accesso nel mondo del lavoro.Il progetto è rivolto ad un massimo di 12 persone con disabilità, residenti nei Comuni di Trani e Bisceglie, in età lavorativa dai 18 ai 45 anni. I percorsi che saranno attivati prevederanno: definizione e attivazione di un progetto individualizzato; avvio di due co-abitazioni, una nella città di Trani ed una nella città di Bisceglie; sviluppo delle competenze digitali e inserimento lavorativo.Giovedì 24 novembre alle ore 15.30 si terrà presso la Sala Tamborrino del Comune di Trani, la presentazione dell'avviso Pubblico, aperta a cittadini, associazioni ed a quanti fossero interessati.