Dissuasori della velocità, primo sopralluogo di una delegazione istituzionale in città

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Puglia Popolare Trani – Popolari con Bottaro Sindaco a firma del segretario cittadino, Felice Cuocci.Facendo seguito all'iniziativa già preannunciata a fine novembre dai rappresentanti istituzionali dell'Amministrazione comunale di Trani di Puglia Popolare – Popolari con Bottaro Sindaco, ieri mattina il Consigliere Comunale Avv. Donata Di Meo, Presidente della 4^ Commissione Consiliare e già promotrice dell'iniziativa, e l'Assessore Comunale Dott. Carlo Laurora hanno dato corso al primo sopralluogo lungo le strade interessate dagli interventi per rafforzare la sicurezza del traffico, veicolare e pedonale.Infatti, ieri mattina una delegazione istituzionale del Comune di Trani, costituita oltre che dal Consigliere Comunale Avv. Donata Di Meo e dall'Assessore Comunale Dott. Carlo Laurora anche dall'Assessore alla Polizia Locale e Viabilità Avv. Alessandra Rondinone, dal Comandante della Polizia Locale Dott. Leonardo Cuocci Martorano e dall'Arch. Rosario Sarcinelli Funzionario dell'Area Patrimonio e Lavori Pubblici, ha effettuato un sopralluogo lungo le arterie stradali che saranno interessate da interventi urgenti per rafforzare la sicurezza stradale. In particolare, le strade interessate sono Via Martiri di Palermo, zona in forte crescita residenziale caratterizzata da accessi veicolari e dalla pista ciclabile e resa sensibile dalla presenza di pedoni, corridori e ciclisti, ed il Lungomare Cristoforo Colombo, ove la presenza di numerosi bar e locali affollati soprattutto in estate impone una particolare attenzione alla sicurezza dei luoghi. Su entrambe le arterie stradali è stata proposta la installazione di dossi artificiali rallentatori della velocità, e tanto al fine di tutelare la sicurezza stradale veicolare e, soprattutto, pedonale.A seguito di questo primo sopralluogo di fattibilità, si procederà coi conseguenti atti amministrativi necessari per favorire l'attuazione degli interventi, che dovrebbero avere pronta attuazione, auspicabilmente già prima della stagione estiva.