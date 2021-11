DivertiAMOci con i robot, nuovo progetto alla scuola De Amicis

Tra pochi giorni inizierà presso il 1° Circolo Didattico "De Amicis" il progetto continuità "". La robotica educativa è una scienza emergente; è un potentissimo strumento per comprendere meglio non solo l'universo che ci circonda, ma anche la nostra mente.Studiare e applicare la robotica è importante per imparare un metodo di ragionamento e di sperimentazione del mondo. Il "De Amicis" vuole avviare i bambini non all'apprendimento dell'uso dei robot ma ad una nuova metodologia di studio, attraverso un percorso di insegnamento/apprendimento davvero laboratoriale e che si organizza sul problem solving e sul learn by doing.Nella scuola dell'infanzia e nei primi anni della scuola primaria la robotica educativa è un approccio pedagogico che rende la didattica più efficace e coinvolgente, nel contempo stimola i bambini a diventare costruttori del proprio sapere. Il "De Amicis" offre la possibilità a tutti i bambini cinquenni della città di fare esperienze di lavoro di gruppo, per favorire lo spirito collaborativo e competitivo e stimolare il pensiero creativo.Le docenti delle classi quinte della scuola primaria guideranno i bambini di 5 anni che si iscriveranno al progetto alle prime esperienze di programmazione, di robotica e di coding, in modo divertente ed accattivante, attraverso il gioco e la narrazione di storie, utilizzando i robottini DOC e le apette robot BEE-BOT. Il progetto di robotica educativa prevede 3 incontri per ciascun gruppo di bambini e si svolgerà nelle aule del "De Amicis", dotate di LIM e Monitor interattivi touch. I percorsi saranno realizzati dalla metà di novembre 2021 alla metà di gennaio 2022.La partecipazione al progetto è gratuita, previa iscrizione al link https://forms.gle/cBcDiT8J6kn6otrT7