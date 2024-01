Magic Castle, laboratorio gratuito alla scuola De Amicis

Venerdì 19 gennaio 2024 il 1°C.D. "De Amicis" accoglierà i bimbi di 2-3 anni della città di Trani, accompagnati dalle loro famiglie, per un evento gratuito imperdibile: il "Magic Castle Show", curato dagli esperti della ludoteca "Bimbi Felici".Alle ore 17.00, sul palco dell'Aula Magna del plesso centrale, in via Nicola De Roggiero 56, i piccoli potranno partecipare ad un coinvolgente video-show con la proiezione di una storia adatta alla loro fascia d'età su una suggestiva scenografia alta più di 5 metri: il castello magico!Seguirà un momento di "Baby Dance", con la presenza delle mascotte di cartoni e un magico spettacolo di bolle.Tale momento di divertimento per i piccolini offrirà ai genitori l'occasione per effettuare un percorso all'interno della scuola e conoscere i docenti dei 3 plessi di scuola dell'infanzia. Inoltre, potranno dialogare con il Dirigente e i docenti delle sezioni, informandosi sui percorsi educativi e le attività di scuola dell'infanzia.