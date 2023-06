Divieto di fermata il 21 giugno dal pomeriggio alle 23,30 in largo Pastore per il concerto dell'Aeronautica

Il giorno 21 giugno, nella fascia pomeridiana, a partire dalle ore 18.00 e fino alle 23:30, è instituito il divieto di fermata nell'intero tratto di Largo Pastore, con riserva di posti alle autorità partecipanti all'evento e muniti di pass.In occasione della giornata della Festa della Musica, mercoledì 21 giugno 2023, a partire dalle ore 20.30, avrà luogo infatti a Trani presso piazza Duomo, un concerto della Fanfara del Comando Scuole Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea di Bari.La Festa della Musica è una manifestazione popolare che si tiene ogni anno il 21 giugno per celebrare il solstizio d'estate ed è promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo. Anche quest'anno il Ministero della Difesa ha accettato l'invito dell'Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica AIPFM (che organizza l'evento per conto del Ministero della Cultura) allo scopo di promuovere a livello nazionale la "Festa della Musica" con il coinvolgimento di complessi militari del Ministero della Difesa.