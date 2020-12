Domani il "Vaccine day": fervono i preparativi anche nella Bat

Fervono i preparativi per il "Vaccine day" in Puglia, dove sono arrivate 505 dosi del vaccino anti Covid della Pfizer: domani, 27 dicembre, la prima dose verrà somministrata al Policlinico di Bari, nel centro vaccinale ed iniettata alla dottoressa Lidia Dalfino, 52 anni, rianimatrice e coordinatrice della Terapia intensiva Covid dell'ospedale. A seguire, contemporaneamente le altre dosi pugliesi verranno trasferite negli ospedali e centri vaccinali delle altre cinque province.Le dosi di vaccino per la Puglia vengono consegnate alla farmacia del Policlinico e sono state suddivise in questa maniera: 105 sono state destinate alla provincia di Bari e 80 a testa nelle altre cinque province. Una volta concluso il Vaccine Day, la vera e propria fase 1 della campagna di vaccinazione anti Covid inizierà nei primi giorni di gennaio quando arriveranno in Puglia 94mila dosi.Anche nella Asl Bt, dunque, cominceranno presto le vaccinazioni ai primi 80 individuati: ricordiamo che il personale sanitario e socio sanitario è la categoria prioritariamente destinataria della vaccinazione anti-Covid, secondo il Piano strategico redatto dal Ministero della salute con l'Istituto superiore della sanità e l'Agenzia italiana del farmaco. L'immunizzazione delle popolazioni coinvolte dalla pandemia è infatti possibile solo attraverso una diffusa e capillare campagna vaccinale che deve partire da chi opera "in prima linea".