Domenica ancora con piogge: un "aiuto" al contenimento dei contagi in aumento dopo le feste

L'Italia nella morsa del maltempo in questi ultimi giorni: e se nella nostra città gli effetti sono limitati a un deciso abbassamento delle temperature e piogge continue, previste anche per la giornata di oggi, tanto vale considerare le condizioni meteo come alleate al rispetto del regime arancione cui è soggetto il fine settimana.I contagi sono in aumento - anche a Trani e a causa dell'effetto chiamato da "covid panettone" per i contatti familiari avuti durante le feste natalizie - e il freddo ne favorisce eventuali complicanze, pertanto restare a casa sarà meno faticoso. Sono giorni di fiducia per l'avvio della campagna vaccinale anche nella nostra città ma la situazione resta delicata anche a seguito dei contatti numerosi che comunquel le feste natalizie hanno prodotto, per cui la cautela non è da considerarsi troppa.Un film in televisione, un libro, la cucina, un hobby magari accantonato: la domenica di pioggia può rivelarsi doppiamente utile . Trani è bellissima con qualunque clima e mancare la passeggiata domenicale con la messa, l'acquisto dei dolci (possibile comunque con l'asporto e la consegna a domicilio) e gli incontri piacevoli è un sacrificio con cui dobbiamo ancora fare i conti. Ma quando la via d'uscita è lì che ne vediamo già i primi passi , resistere ancora è meno faticoso. soprattutto se tra i risultati vi sono quelli di rivedere i nostri ragazzi a scuola quanto prima e soprattutto di non dover fare più il conto dei decessi.E quindi buona domenica, a casa, mentre fuori piove.