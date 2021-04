Domenica da "zona bianca" a Trani

Mancano poche ore dal passaggio della Puglia in fascia arancione dopo oltre sei settimane in zona rossa. A Trani, tuttavia, si è registrato il solito via vai di gente sul lungomare e nelle principali vie del centro.In questa domenica dalle temperature tipicamente primaverili non sono mancate, infatti, le passeggiate o i caffè nei chioschi e bar regolamenti aperti con servizio d'asporto.Questa volta, più delle altre, si sono registrati diversi assembramenti dovuti all'allentamento dei controlli.