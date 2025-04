Domenica delle Palme, appuntamento alle ore 11.00 in Cattedrale a Trani

Anche quest'annoaccompagnerà i fedeli dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie lungo l'intenso percorso liturgico della Settimana Santa, oggi, Domenica delle Palme, sarà al Chiostro dell'Episcopio, alle ore 11.00 per la Benedizione delle Palme, la Processione verso la Cattedrale e la Santa Messa delle ore 11:30.La Domenica delle Palme è una delle celebrazioni cristiane più significative e ricche di simbolismo. Segna l'inizio della Settimana Santa, il periodo che precede la Pasqua, commemorando l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme e preparando i fedeli alla riflessione sulla sua passione, morte e resurrezione. Questa giornata racchiude una profonda connessione tra gioia e sacrificio, tra gloria e sofferenza, offrendo ai cristiani un momento di meditazione sulla centralità del messaggio di Cristo. La Domenica delle Palme, ha in sè un messaggio universale, cheinvita a riflettere sulla profondità del sacrificio di Cristo e sul significato della sua missione. È un richiamo alla pace, all'umiltà e alla fede, valori che vanno oltre i confini della religione e si applicano alla vita quotidiana.Il racconto dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme si trova nei Vangeli (Matteo 21, Marco 11, Luca 19 e Giovanni 12). In questo episodio, Gesù entra nella città cavalcando un asino, simbolo di umiltà e pace, accolto dalla folla che agita rami di palma e stende mantelli sulla strada. Le persone esclamano "Osanna", riconoscendo Gesù come il Messia e re promesso da Dio. Le palme, nella tradizione biblica, rappresentano la vittoria, la pace e la fede. Il loro utilizzo in questo contesto sottolinea la gioia e l'esultanza del popolo di Israele per l'arrivo di Gesù, visto come il liberatore. Tuttavia, questa stessa folla che acclama Gesù pochi giorni dopo griderà "Crocifiggilo!", evidenziando il contrasto tra l'entusiasmo iniziale e il rifiuto successivo.e. La Domenica delle Palme non è solo un momento di festa, ma anche un'occasione per riflettere sulla natura del Regno di Dio. Gesù non entra a Gerusalemme come un sovrano terreno, ma come un re spirituale, portatore di salvezza e misericordia. Il simbolo dell'asino, che sostituisce il cavallo da guerra, comunica il suo messaggio di pace e umiltà, contrastando le aspettative politiche di molti. Dal punto di vista spirituale, questa celebrazione invita i fedeli a confrontarsi con il loro rapporto con Cristo. Accogliere Gesù come il Salvatore significa aprire il cuore alla sua parola e ai suoi insegnamenti, riconoscendo la necessità della conversione e dell'abbandono delle proprie ambizioni egoistiche.Durante la Domenica delle Palme, la Chiesa celebra la benedizione dei rami di palma o di ulivo, seguita dalla processione e dalla Messa. I rami benedetti simboleggiano la vittoria di Cristo e vengono conservati dai fedeli come segno di protezione e pace. La processione richiama il cammino di Gesù verso il suo sacrificio, invitando i partecipanti a un percorso spirituale di introspezione e preparazione alla Pasqua. Nella liturgia della Messa, viene letto il racconto della Passione di Cristo, che introduce il fedele alla drammaticità degli eventi della Settimana Santa. La Domenica delle Palme è un momento in cui gioia e sofferenza convivono. La gioia dell'accoglienza di Gesù come re è temperata dalla consapevolezza della sua imminente passione. Questo equilibrio tra esultanza e tristezza riflette il mistero della salvezza cristiana: solo attraverso la croce si arriva alla gloria della resurrezione.