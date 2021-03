Domenica delle Palme, l'arcivescovo D'ascenzo invita a farsi prossimo come Simone di Cirene

16 foto Domenica delle Palme 2021

Con la solennità delle Palme, in cui si ricorda l'entrata di Cristo in Gerusalemme, hanno inizio le celebrazioni della Settimana Santa.Mons. D'Ascenzo ha ricordato "che è necessario spogliare se stessi, per farsi prossimo agli ammalati, agli anziani e a tutti quelle che hanno bisogno del nostro aiuto".Ha precisato, inoltre, che in questo "tempo particolare assume risalto la figura di Simone di Cirene, che non ha esitato ad aiutare Cristo a portare la Croce".Tutti siamo chiamati a farci prossimo in questo periodo di emergenza sanitaria e sociale, è questo l'augurio che Sua Eccellenza ha rivolto ai fedeli al termine della Santa celebrazione.Suggestiva e partecipata è stata infine la celebrazione all'esterno presieduta da don Michele Torre sul sagrato della chiesa di san Toma.