Dopo due anni di assenza ritorna a Trani la festa del Crocifisso di Colonna

Dopo due anni di interruzione dovuta all'emergenza sanitaria, riprendono le nostre feste esterne. Il Crocifisso di Colonna tornerà tra le strade della nostra città in maniera solenne, ricordando quell'amore che i Tranesi sempre gli hanno dimostrato.Per sostenere un minimo di festeggiamenti, chiunque vorrà può sostenere il Comitato in questa graduale ripresa, contribuendo con un obolo anche minimo affinché la festa abbia il suo svolgimento. Si potrà contribuire con la propria offerta presso i luoghi indicati sulle pagine social del Comitato: tutte le offerte avranno regolare ricevuta quindi diffidate da chiunque chieda denaro senza regolare riconoscimento, o con un'oblazione sul Conto Corrente del Comitato.L'Arciconfraternita comunica inoltre in maniera ufficiale, in attesa del programma, che il Santissimo Crocifisso sosterà presso la Parrocchia di San Magno, Vescovo e Martire.