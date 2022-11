Doposcuola per minori con problematiche socioeconomiche, si parte lunedì

Il Comune di Trani ha predisposto l'impianto del servizio di assistenza scolastica per minori con problematiche socioeconomiche per l'annualità 2022/2023.La commissione giudicatrice, composta dal dirigente dell'Area Ufficio di Piano Trani-Bisceglie, Alessandro Attolico, congiuntamente alle assistenti sociali e al personale dei servizi sociali, in base alla verifica formale dei requisiti previsti dall'avviso pubblico, ha ammesso alla realizzazione del servizio di sostegno scolastico a minori a rischio, i soggetti: Cooperativa Sociale Xiao Yan, Associazione Promozione Sociale e Solidarietà Onlus e Grow Upa Società Cooperativa Sociale.Dopo aver effettuato l'abbinamento ed attribuzione alle varie realtà ammesse degli 84 minori (bambini e ragazzi, italiani e stranieri, di età compresa tra i 6 e 14 anni), il servizio di doposcuola partirà lunedì 14 novembre 2022. A tal proposito il servizio sociale professionale provvederà a comunicare l'esito alle famiglie che avevano presentato istanza di ammissione al servizio.Il servizio di doposcuola e di supporto alle famiglie rientra in una più ampia politica di prevenzione ed integrazione sociale per il benessere dei minori