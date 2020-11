Dpcm, anche i libri in quarantena

La Biblioteca comunale "G. Bovio", in ottemperanza al DPCM del 3 novembre 2020 avvisa i suoi utenti che:continua ad essere chiusa al pubblico;non è più possibile consultare i quotidiani e libri, ma a breve vi aggiorneremo sulle nuove modalità;resta attivo il servizio di restituzione: troverete la cassetta "restituzione" all'esterno della biblioteca dove poter riporre i libri che andranno in quarantena per 10 giorni;resta attivo il servizio di "prestito": inviateci una mail all'indirizzo biblioteca.trani@imagocoop.it con titolo del libro che desiderate leggere. Le bibliotecarie vi comunicheranno giorno e ora di ritiro.A breve vi comunicheremo i servizi alternativi che la biblioteca comunale è pronta ad offrirvi.Per informazioni contattateci telefonicamente al numero 0883482149 o all'indirizzo di posta elettronica biblioteca.trani@imagocoop.it