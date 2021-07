Draghi in conferenza stampa: «Il Green pass non è un arbitrio, vaccinatevi tutti»

Il green pass è una condizione per tenere aperte le attività economica non è un arbitrio.



Il ministro Speranza ha confermato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre e il parametro per valutare l'incidenza del Covid dal numero dei casi ogni 100000 abitanti diventa il tasso di ospedalizzazione: quando il tasso delle terapie intensive supererà il 10 per cento e dell'area medica il 15% le regioni passeranno in zona gialla e man mano che le percentuali aumentano in zona arancione e rossa.



Oggi il paese oltre 63 milioni di dosi quindi si spera che il numero di casa non influisca sulle ospedalizzazioni.



Finora 40 milioni di green pass sono stati ripasciati e a questo proposito il ministro Speranza ha ringraziato il ministro Colao per aver predisposto gli strumenti per facilitare l'operazione.

Il presidente del Consiglio è drastico e deciso: la variante delta del Covid 19 si va diffondendo sempre di più occorre agire su questo fronte.Metà degli italiani ha completato il ciclo vaccinale, due terzi ha ricevuto una dose e il 90 per cento degli ultraottantenni è vaccinato. I decessi sono diminuiti ma ancora perdurano.Questo ha consentito le riaperture di quasi tutte le attività e di conseguenza è aumentata la ripresa nel settore dei servizi per cui ci si aspetta un ulteriore miglioramento.