Draghi: «Under 60 possono scegliere seconda dose di AstraZeneca»

Gli under 60 che hanno fatto la prima dose di AstraZeneca possono decidere di fare la seconda somministrazione con lo stesso vaccino. Lo ha dichiarato in serata il presidente del Consiglio Draghi in conferenza stampa.«La vaccinazione eterologa funziona -- ha sottolineato - anche a me è stata consigliata e la farò, dato che dopo la prima dose di AstraZeneca non ho sviluppato molti anticorpi. Ma chi ha meno di 60 anni, e ha fatto la prima dose di AstraZeneca, può scegliere di fare la seconda dose dello stesso vaccino, avendo parere medico favorevole e avendo firmato un consenso davvero informato».