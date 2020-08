Duc, bilancio e regolamento rifiuti: riunito il Consiglio comunale in seconda convocazione

È tornato a riunirsi oggi, in seconda convocazione e in modalità telematica, il Consiglio comunale di Trani. Lo scorso 31 luglio la seduta era saltata per mancanza del numero legale, all'appello, infatti, erano presenti solamente 15 consiglieri. È possibile seguire il Consiglio in diretta qui: https://www.youtube.com/watch?v=UvTdLMpzcuQ&feature=youtu.be.Questi i punti all'ordine del giorno:1. Richiesta acquisto e montaggio di due centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria e di due centraline per il monitoraggio delle acque di falda. Mozione urgente.2. Mozione urgente per l'istituzione del registro dei tumori comunali.3. Approvazione verbali sedute Consiglio Comunale del 6 e 27 maggio 2020.4. Conferma dei valori di stima imponibili delle aree fabbricabili ai fini della determinazione IUC-IMU per l'anno 2020.5. Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in diritto di proprietà o in diritto di superficie.6. Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022.7. Approvazione Bilancio di previsione 2020/2022.8. Approvazione Rendiconto della gestione Esercizio Finanziario 2019.9. Proposta di variante al piano particolareggiato piano di zona ex-lege 167/62 aree individuate nel Contratto di Quartiere Sant'Angelo. Suddivisione unità di minimo intervento UMI-8.10. Proposta di variante urbanistica per il progetto di ampliamento dell'immobile denominato Palazzo Carcano su area demaniale sita in Trani in Via Beltrani, da destinare a sede degli uffici Giudiziari. Approvazione progetto preliminare e adozione.11. Approvazione del Regolamento relativo all'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.12. Approvazione del Regolamento relativo la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio.13. Approvazione del Regolamento del Centro Comunale di raccolta dei rifiuti Urbani differenziati.14. Conferimento della cittadinanza benemerita Ordinamenta Maris all'associazione artistica culturale sportiva La Carvella15. Conferimento della cittadinanza benemerita Sigillo della Città al Cav. Luigi Muciaccia.16. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 Lett. A) del TUEL, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n.267, derivante da sentenza n.2163/2019 del Tribunale di Trani in favore del P.R..17. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 Lett. E) del TUEL, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n.267, per competenze professionali all'Avv. D.M.S..18. Lavori di somma urgenza regolarizzazione della spesa ai sensi dell'art.191 comma 3 del D.Lgs 267/2000.