Due anni dalla chiusura dell'info point: Trani unica città turistica a esserne sprovvista

"C'era una volta l'@Info Point Turistico Comunale - Trani, quello istituzionale per capirci, situato in Piazza Trieste, presso Palazzo Palmieri" così Inizia il post pubblicato da Angelo avvenente sulla sua pagina Facebook in occasione del secondo anniversario della chiusura ininterrottainfo Point sul porto di Trani."Tra pochi giorni ricorrerà il secondo anniversario della sua chiusura (ininterrotta), ufficialmente iniziata il 31 dicembre 2022.Incredibile, ma vero.La ipotizzata alternanza con un bando, non si è concretizzata: si è creato solo un vuoto che ha portato Trani ad essere l'unica città "turistica" della regione a non avere un Info Point turistico del circuito Regionale attivo.Non starò qui a dire cosa abbiamo o non abbiamo fatto, non è il luogo adatto. Chi ci conosce lo sa...Lascio qualche immagine dello stato di luoghi pre chiusura e di qualche evento realizzato degli oltre 120 (5 bandi potenziamento regionali vinti), coinvolgendo artisti, pittori, musicisti, guide, galleristi, scrittori, ma anche associazioni locali alle quali abbiamo dato sempre massimo supporto e sostegno. Con ottimo utilizzo della saletta esposizioni...Dalle statistiche in nostro possesso (consegnate alla Regione Puglia in occasione dei bandi), parliamo di un luogo che ha visto transitare circa 20.000 turisti in 5 anni effettivi di attività...La speranza, però, è notoriamente l'ultima a morire...chissà che prima o poi non si torni a valorizzare ciò che rende grande una comunità: l'impegno, la competenza e la passione di chi lavora per il bene comune, con orgoglio, responsabilità ed in autonomia".Angelo AvvenientePresidente Pro Loco Trani