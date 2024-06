Due donne scomparse e ritrovate dai Carabinieri della Bat nel giro di poche ore

I militari del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani da subito hanno cercato senza sosta le due ragazze che nella giornata di giovedi e di venerdi si erano allontanate dalle loro abitazioni.La prima si era allontanata il 30 maggio, ad insaputa dei genitori, i quali hanno sporto denuncia presso la caserma dei carabinieri di Trani.La seconda invece, di origini biscegliesi, si era allontanata da casa ieri pomeriggio destando molta preoccupazione nei familiari, i quali si sono immediatamente rivolti all'Arma.Grazie al rapporto che i Carabinieri hanno con il territorio, le due ragazze sono state ritrovate incolumi e in buona salute.I militari dell'Arma hanno diramato le ricerche a livello nazionale, riuscendo a trovare le due ragazze e a riportarle a casa dalle loro famiglie.La collaborazione tra Reparti, la sinergia tra Comandi Compagnia e Comandi Provinciali (fondamentale in un caso l'intervento della compagnia di Molfetta e degli organi territoriali baresi) ha ricondotto la serenità non solo in due famiglie, ma in intere comunità, preoccupate per la sorte delle giovani.Le ricerche – condotte anche attraverso il pattuggliamento del web – sono state condotte nell'ambito del piano di ricerca per le persone scomparse, coordinate sotto l'egida della Prefettura di Barletta Andria Trani.Un sentito ringraziamento va a tutti i cittadini, gli attori sociali e i rappresentanti dei media che hanno collaborato con i militari dell'Arma nelle ricerche.