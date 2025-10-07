Trani in swing
Due giorni di festa, musica e atmosfere vintage con "Trani in Swing"

Appuntamento sabato 11 e domenica 12 con workshop di dance, lezioni gratuite

Trani - martedì 7 ottobre 2025
Trani in Swing riporta la città indietro nel tempo, nel periodo compreso tra gli anni '30 e '50, per una due giorni di festa, musica e colori. Un viaggio emozionante che farà rivivere l'atmosfera delle grandi Ballroom americane, coinvolgendo il pubblico con concerti, dj set e performance di artisti italiani e internazionali, accompagnati da ballerini provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi del mondo, il tutto immerso nella magia e nel calore della città di Trani.

Non si tratta solo di un festival musicale e di danza di altissimo livello, ma di un vero e proprio scambio di energia, allegria e spensieratezza tra artisti e spettatori, uniti dalla passione per la musica swing e per la bellezza autentica di un'epoca ormai lontana, ma sempre viva nello spirito di chi la ama.

Un progetto del circuito Apulia Swing Fest, Trani in Swing, organizzato con il Patrocinio del Comune di Trani, fa parte del più ampio progetto regionale Apulia Swing Fest, ideato dal direttore artistico Nicky Pezzolla – tarantino ma tranese di adozione – con l'obiettivo di promuovere e valorizzare i borghi e le città pugliesi di rilievo storico-artistico. Il festival itinerante propone un'esperienza di turismo lento e culturale, che unisce concerti, visite guidate, esperienze enogastronomiche e laboratori di ballo in location di pregio come piazze storiche, chiostri, masserie, porti turistici e centri storici.

Sono previsti due giorni di workshop di danze swing, concerti, dj set e lezioni gratuite di Lindy Hop, il ballo swing più popolare, rivolte ad appassionati e curiosi di ogni età. I workshop, cuore didattico e formativo dell'evento, hanno l'obiettivo di diffondere la cultura del ballo swing e i suoi valori di socialità, inclusione e benessere. Si terranno sabato 11 ottobre presso la Sala Benedetto Ronchi della Biblioteca Comunale (ore 10.00–13.30 e 16.00–19.30) e domenica 12 ottobre presso lo Chalet della Villa Comunale (ore 10.00–13.30). Le lezioni saranno tenute dagli insegnanti internazionali Joseph Sewell & Charlotte Middlemiss (Regno Unito) e da Sara Vianello.

Domenica 12 ottobre, alle ore 12.00, nella Villa Comunale si terrà inoltre una lezione gratuita aperta a tutti. Concerti e serate Sabato 11 ottobre, dalle ore 21.00 in Piazza Teatro, si terrà il grande concerto dell'Apulia Swing Band, diretta dal Maestro Mino Lacirignola.

La formazione, composta da dieci elementi e da solisti di rilievo come Francesco Manfredi (clarinetto), Sabino Fino (sassofono) e Cristina Lacirignola (voce), proporrà i grandi classici dello swing con arrangiamenti originali e sonorità che rievocano il fascino del primo Novecento. Domenica 12 ottobre, al termine dei workshop, il festival si concluderà con il tradizionale Farewell Party "Bulli, Pupe & Marinai" presso il Lido Bella Venezia, un evento a tema vintage con ingress in lista e a pagamento dedicato a tutti i partecipanti e amici del festival.

L'associazione Be Swing L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Be Swing, impegnata da anni nella diffusione della cultura, della musica, della danza e della moda swing della prima metà del '900, a Taranto e in tutta la Puglia. Nel 2023 Be Swing ha avviato a Trani i primi corsi di Lindy Hop, un fenomeno culturale nato ad Harlem negli anni '30 e arrivato in Italia nel 1945 con le truppe americane. Conosciuto anche come "il ballo del sorriso", il Lindy Hop è un linguaggio universale che unisce persone di ogni età attraverso il ritmo sincopato e l'allegria contagiosa della musica swing. "È difficile incontrare un ballerino che non sorrida durante una social dance", dichiara Nicky Pezzolla, direttore artistico di Be Swing. "Ed è proprio questa gioia di vita e di rinascita che vogliamo trasmettere al pubblico con questo festival, sp
