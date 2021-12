Due protesi per il tranese Raffaele Lavacca, finora raccolti circa 7mila euro

"Raffaele non ha più le gambe. Nel 2017 una piccola ferita sulla caviglia destra è stato l'inizio di un calvario che lo ha portato all'amputazione di entrambi gli arti inferiori all'altezza del femore".L'associazione ODV 'Il Volo del Gabbiano' ha lanciato su GoFundMe una raccolta fondi per fare in modo che Raffaele Lavacca, cinquantenne di Trani noto in città per la passione per il ballo, possa ricevere due protesi di ultima generazione che gli permettano di migliorare la qualità della sua vita."Raffaele - scrivono - è sempre stato una persona attiva, organizzatore di viaggi, feste e balli insieme a Luciana e ballerino egli stesso. Oggi è su una sedia a rotelle"."Comincia a fare freschetto - proseguono - ma ogni volta che incontriamo qualcuno per strada è sempre più incoraggiante. Siamo sulla buona strada e contiamo sul vostro aiuto per realizzare l'obiettivo"."Mai deve abbandonarci l'idea che potrebbe capitare a noi e vorremmo tanto avere il supporto che oggi siamo chiamati a dare", si legge tra i messaggi dei donatori, che fino a ora hanno raccolto 6.800 euro: l'obiettivo è arrivare a 190mila. La campagna è raggiungibile a questo link