Due tranesi su Forbes: sono Carlo Laurora Jr e Giovanni Peluso

Due giovani tranesi su Forbes: sono Giovanni Peluso e Carlo Jr Laurora, che ormai da qualche anno con la squadra di "SiVola.it" organizzano viaggi di gruppo e tour organizzati per vivere esperienze uniche, ma fanno letteralmente volare in alto non solo la fantasia ma anche la linea dell'orizzonte della quotidianità con le straordinarie esperienze di viaggio on line, raccontandone i particolari al seguito di centinaia di migliaia di followers.Giovanni, 31 anni,è direttore tecnico di sivola.it, presidente della Gonago Holding che detiene il 100% della società sivola.itCarlo, 30 anni, è uno dei componenti di vertice della società Sivola.it, in particolare delegato alle risorse umane.Di queste esperienze e di quelle dell'intero team, si occupa oggi la prestigiosa rivista americana Forbes, descrivendone progetti e realtà sull'edizione italiana on line di quello che è il magazine più famoso al mondo su classifiche, cultura economica, leadership imprenditoriale, innovazione e life style.Due tranesi su Forbes significa orgoglio nei confronti di questi giovani concittadini: "Avventure di vita, diversificazione e nessun costo nascosto: come questa startup vuole rivoluzionare il mondo dei viaggi" titola la famosa rivista economica. E Giovanni Peluso e Carlo J Laurora campeggiano in primo piano con il loro impegno e la loro genialità.