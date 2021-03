E Befano dove lo metto? Una e-mail del Pd chiede a Di Gregorio il rispetto delle regole

E Befano dove lo metto? E' scontro fra "Bottaro Sindaco" e Pd: quest'ultimo si oppone al passaggio del consigliere comunale da "Solo con Trani Futura" alla compagine presieduta da Michele Di Gregorio, e con una e-mail inviata dal Partito ricorda all'ex assessore l'importanza del rispetto dei patti pre-elettorali."Non sarà consentito il passaggio di consiglieri dopo le elezioni tra i partiti e le liste della coalizione" era infatti scritto a chiare lettere in quel famoso accordo: "Un documento firmato da tutti i responsabili dei gruppi – dichiara il segretario cittadino del Pd, Ferdinando Riccio – compreso naturalmente Michele Di Gregorio. E chiediamo il rispetto degli accordi e delle regole che ci siamo dati prima delle elezioni".Dunque sta creando non poco imbarazzo all'interno della maggioranza al governo della città il passaggio del consigliere comunale Antonio Befano, eletto nell'ultima competizione elettorale nelle liste di "Solo con Trani Futura", al gruppo consiliare "Bottaro Sindaco" di cui fanno parte Michele Di Gregorio e gli altri due consiglieri Giuseppe Mastrototaro e Antonio Angello. Con l'arrivo di Befano il numero è salito a ben quattro, esprimendo anche un assessorato con Raffaella Merra.La decisione del consigliere era sopraggiunta per dissidi e incomprensioni interni al proprio gruppo consiliare, e come si ricorderà la comunicazione ufficiale era avvenuta il 23 febbraio scorso. Oggi, a due settimane da quella nota formale, il "cambio" di Befano non è stato ancora digerito ne' accettato dalla massima forza della coalizione che sostiene il sindaco Amedeo Bottaro.Ora tocca a Michele Di Gregorio rispondere alla e-mail del Pd.