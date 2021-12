"E bravo ma potrebbe fare di più": una frase consueta per il titolo nel nuovo appuntamento di Good Games

Nuovo appuntamento questa sera alle ore 19 a palazzo delle Arti "Beltrani" nell'ambito della rassegna "goodgames" organizzata dalle cinque librerie tranesi.Protagonista è un libro nel quale l'autore, Giancarlo visitilli che ne parlerà al pubblico in sala, ha un sottotitolo che suona come un ritornello familiare: "ha le capacità ma non le sfrutta". Un saggio rivolto a insegnanti e genitori ma che stimola l'autoriflessione in tutto un paese che proverbialmente ha tante capacità ma non sempre le mette in pratica.