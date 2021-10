Domenica 26 settembre è andato in scena "Musica e Parole Incontri d'autunno" a cura di Auser Trani: nella serata tanta bella musica d'autore interpretate da Pier Dragone, introdotte e accompagnate dalle parole di Gianni De Iuliis. Alla conclusione dell'evento si è registrato un grande successo e la richiesta di nuovi appuntamenti. Per questo domenica 10 ottobre, alle ore 18.30, presso l'Auditorium San Luigi Piazza Lambert a Trani si svolgerà un secondo appuntamento: "E ti vengo a cercare", Lorenzo Mannarini canta e racconta Battiato.Lorenzo, voce e autore dei Folkabbestia, racconta e canta gli aneddoti, le storie, le canzoni e le curiosità del grande cantautore siciliano, con il quale ha avuto l'onore di duettare nel 2006 nella rielaborazione del brano "L'avvelenata". Uno spettacolo di parole, emozioni e musica compiuto con amore e rispetto per uno dei più grandi protagonisti ed innovatori della musica italiana che ripercorre tutta la sua vastissima carriera dalle origini fino agli ultimi album. Per info e modalità di accesso alla rassegna Auser Trani Via Barisano 28, cell. 349 4297693. Email ausertrani@libero.it