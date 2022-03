Ecco Flavio, da Trani il piccolo grande amico dei bambini ucraini

Quella che per lui è stata una rinuncia per aiutare i bambini in guerra è diventata un simbolo

Lo sguardo innocente e gioioso di Flavio dalle fotografie, diventate virali insieme alla sua letterina, in questi giorni sul web ha conquistato tutti per il suo gesto di immensa amicizia, una bontà autentica che solo i bambini sanno avere.È diventata un esempio a livello nazionale, la sua rinuncia al proprio regalo in denaro di compleanno, ripreso dalle maggiori testate (su tutte il corriere della Sera) ma anche rimbalzato su molte pagine social, come radio Dee Jay.Flavio sta diventando un simbolo, dai banchi della scuola a tutta Italia. Siamo certi che lui non si sarebbe mai aspettato tutto questo clamore e speriamo che gesti di questo genere si diffondano sempre più come normali e non come eccezionali. Di certo sono il simbolo di quando un piccolo gesto diventa la speranza dell'amore che possa salvare questa umanità così provata.E attraverso Traniviva ci regala questa emozione ( link al video).