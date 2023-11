Educazione Finanziaria all'Itc "Aldo Moro": una lezione da un'ex alunna

Si è svolto nei giorni scorsi presso l'Itc "Aldo Moro" di Trani un incontro rivolto ai giovani sul tema dell'educazione finanziaria, nell'ambito di un progetto promosso da un Istituto di Credito del territorio. Nel corso della lezione, tenuta da un funzionario della Banca, è stata illustrata ai ragazzi l'importanza della conoscenza finanziaria intesa come cultura personale, che ha ricadute concrete nella gestione quotidiana di investimenti e risparmi. Chi infatti non ha conoscenze finanziarie sufficienti, tende ad avere maggiori difficoltà ad arrivare a fine mese e a far fronte a spese improvvise, anche di modesta entità.Le diverse fasi del progetto (con lezione conclusiva presso il Liceo scientifico di Canosa) hanno fatto tappa in altri istituti scolastici a Barletta, Cerignola, San Ferdinando di Puglia, Margherita, Trinitapoli.La componente del collegio sindacale della banca promotrice, dott. Tiziana Mongelli (tra l'altro ex allieva dell' Itc tranese), con la collaborazione del consigliere provinciale avv. Donata Di Meo, ha proposto il progetto al Dirigente Scolastico dell'istituto Itc Aldo Moro, ottenendo subito il consenso di svolgere una lezione del genere presso il proprio istituto, con lo scopo di far conoscere ai giovani nozioni di base sull'uso del denaro, l'utilizzo dei conti, i vari sistemi di pagamento, l'utilizzo di prodotti legati alla custodia del risparmio e forme di investimento, evitando che gli stessi subiscano gli effetti legati all'inflazione.L'Educazione Finanziaria rientra tra i progetti della Banca d'Italia, che considera favorevolmente le iniziative tese ad informare i risparmiatori sull'uso degli strumenti finanziari. Inoltre l'Educazione Finanziaria rientra anche nei progetti del Pnrr relativi alla reintroduzione dell'educazione civica, circa i nuovi progetti scolastici. Il riscontro positivo ottenuto dall'iniziativa dimostra l'importanza delle Banche di credito cooperativo presenti sul territorio, protagoniste dell'economia sociale, guardano innanzitutto al sostegno del territorio in cui operano, conoscendo in maniera approfondita e diretta i bisogni dello stesso e guardando i giovani come futuri imprenditori e utenti del mondo finanziario stesso.