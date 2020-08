Elezioni comunali, l'ordine delle liste sulle schede elettorali

Di seguito proponiamo l'ordine delle liste così come compariranno sulla scheda elettorale in occasione delle consultazioni del 20 e 21 settembre per il rinnovo del Consiglio comunale di Trani.LISTA 1: Solo con Trani FuturaLISTA 2: Sud al centroLISTA 3: Puglia solidale verdeLISTA 4: Partito DemocraticoLISTA 5: Bottaro sindacoLISTA 6: Popolari con Bottaro sindacoLISTA 7: Con EmilianoLISTA8: Prima di Tutto TraniLISTA 9: Trani socialeLISTA 10: Forza ItaliaLISTA 11: Fratelli d'ItaliaLISTA 12: Filiberto Palumbo sindacoLISTA 13: Lega Salvini PugliaLISTA 14: M5SLISTA 15: Italia in ComuneLISTA 16: Italia viva con si ai giovaniLISTA 17: Trani decideLISTA 18: Tommaso Laurora sindacoLISTA 19: Trani veraLISTA 20: La Trani che vogliamo