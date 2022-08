Elezioni politiche, la lista Con a sostegno della coalizione guidata da Enrico Letta

«Sosteniamo con convinzione la coalizione formata da Enrico Letta, segretario del PD. Ci riconosciamo nelle candidature di Debora Ciliento e Sabino Zinni, che sosteniamo nel raggiungimento dei loro obiettivi, con la certezza che possano determinare un cambio di passo nella politica locale e nazionale che preveda coerenza nelle scelte e nei percorsi politici e concretezza nell'agire»: lo scrive in una nota la lista Con Trani formata da Claudio Biancolillo, Beppe Corrado, Vincenzo Topputo, Cecilia di Lernia, Leo Amoruso e Sebastiano de Feudis.«Siamo coscienti - proseguono - dello sforzo che hanno dovuto profondere Francesco Boccia ed il Presidente Michele Emiliano nell'operare scelte difficili nella piena consapevolezza che coinvolgere tutti fosse impossibile. Siamo pronti a dare una scossa alla politica cittadina.E' necessario ristabilire un clima di equità sociale ponendo al centro delle scelte il merito. La politica deve essere passione, anche scontro, ma deve finire il tempo dei trucchi e degli inganni perché possa iniziare la stagione della chiarezza e della lealtà. Dobbiamo giocare la partita delle proposte di governo, quelle serie che siano in grado di dare un orizzonte a Trani. Non è più il tempo di tergiversare ma quello di costruire il futuro delle città, della nostra città».