Elezioni regionali: ecco la prima rosa di candidati di Forza Italia Bat

Il nome del candidato presidente per il centro destra tarda ad arrivare, a causa delle fibrillazioni tra Lega e Fratelli d'Italia, che vedono in contrapposizione Nuccio Altieri con l'europarlamentare di Maglie Raffaele Fitto sempre più scalpitante? Poco male, nel frattempo nei partiti del centro destra iniziano a circolare i primi nomi dei possibili candidati consiglieri regionali.E' di 24 ore fa la riunione, ancora via Skipe del direttivo provinciale di Forza Italia Bat che, alla presenza dei segretari cittadini delle dieci città della sesta provincia, ha provato ad elaborare dei nomi di possibili esponenti da poter candidate alle elezioni amministrative di settembre, che vedranno con il rinnovo dell'assemblea e del governo regionale anche l'elezione dei primi cittadini di Andria e Trani.Ebbene, a Luigi Del Giudice e Gennaro Lorusso, che fino a poco tempo fa erano ad Andria i nomi più suffragati ad una candidatura alle regionali, in quanto molto vicini al capo gruppo regionale azzurro nonchè candidato sindaco in pectore di Andria Nino Marmo, si è aggiunto quello dell'outsaider Antonio Nespoli. Anche su Trani, altra città che vuole vedere il ritorno di una forte amministrazione di centro destra, si fa sempre più strada la candidatura di Paola Mauro, coordinatrice provinciale Bat di Azzurro Donna, che avrebbe surclassato le quotazione di Pasquale De Toma, inviso a molti esponenti del centro destra per la sua parentela al commissario cittadino della Lega Nicola Giorgino.Più definite invece le candidature di Barletta e di Bisceglie, rispettivamente con i nomi di autorevoli esponenti delle attuali amministrazioni cittadine, ovvero di Marcello Lanotte e Vittorio Consiglio.Ed intanto questa sera ci sarà ad Andria l'attesa riunione del coordinamento cittadino azzurro, presenti, tra gli altri oltre a Nino Marmo anche Luigi De Mucci, segretario provinciale azzurro, con il quale si dovrà definire, una volta per tutte l'ufficialità della candidatura di Nino Marmo alla scranno più alto di Palazzo San Francesco. Una candidatura molto attesa che adesso attende il placet degli altri partner del centro destra cittadino, nome che continua ancora a non ricevere il gradimento della componente della Lega che fa capo a Nicola Giorgino, che auspica ancora per un nome che unifichi le varie anime del centro destra andriese.