Elezioni regionali, Forza Italia Trani sceglie la candidata Maria Paola Mauro

Il Direttivo di Forza Italia si è riunito e dopo ampia valutazione delle disponibilità ricevute ha ritenuto di individuare nella persona della Prof.ssa Maria Paola Mauro la candidata alla prossime elezioni regionali 2020. La prof.ssa Mauro ha maturato una valida esperienza sia politica che amministrativa, già impegnata nel modo associazionistico, ha rivestito il ruolo di Assessore alla Pubblica Istruzione nell'ultima amministrazione di centro destra della Città di Trani, è membro del direttivo cittadino e ricopre il ruolo di coordinatrice provinciale per la Bat del movimento di Forza Italia "Azzurro Donna".Tale decisione è stata deliberata alla unanimità dal direttivo cittadino e fortemente voluta dallo stesso Coordinatore Alfonso Maria Mangione e dal Vice coordinatore Giuseppe Laricchia, pur avendo anche lui dato disponibilità, ha ritenuto di fare un passo indietro per spirito di Partito ed ottemperare alla modifica avvenuta alla legge elettorale per la "parità di genere". Grazie alla spinta propulsi va di queste donne, la nostra Regione con il Presidente Fitto deve diventare una organizzazione tesa a sostenere e incentivare chi lavora, chi rischia, chi intraprende, chi, lavoratore autonomo, professionista, agricoltore, artigiano, commerciante piccolo o piccolissimo imprenditore investendo e rischiando in proprio assume su di sé la responsabilità dei propri collaboratori e delle loro famiglie.