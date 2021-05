Elisabetta Gregoraci a Trani per un servizio fotografico

È da ieri a Trani per un servizio fotografico e non si è lasciata sfuggire un giro per il Porto per ammirare Trani in tutto il suo splendore. Stiamo parlando della bellissima Elisabetta Gregoraci, reduce dal grande successo del Grande Fratello Vip e con 1,8 milioni di followers su Instagram. La showgirl, ex moglie di Flavio Briatore, è venuta in città per lavoro ma tra una pausa e l'altra, come testimoniato dalle sue storie, si è concessa un giro per le vie del centro storico e fatto apprezzamenti su alcuni prodotti e piatti tipici locali che sembra aver particolarmente apprezzato, come le ciliegie di stagione e gli spaghetti con le cozze.