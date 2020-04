Emergenza Coronavirus: guida per i buoni spesa

Pubblichiamo un prospetto ricco di domande e risposte, chiarimenti e informazioni certe, perchè attinte dall'unica fonte diretta che al momento sia attendibile: l'Amministrazione comunale. Crediamo in tal modo di diradare ogni dubbio e fornire un servizio utile ai nostri lettori.Il beneficio sarà erogato esclusivamente in favore di famiglie esposte ai rischi derivanti dall'emergenzaepidemiologica da virus COVID-19, al netto di altra somma derivante da sostegno pubblico (es. RED, Rdc,etc.).• ​Residenza nel Comune di Trani prima dell'inizio dell'emergenza Covid-19, precisamente già residenti alla data del 08.03.2020;• di trovarsi in una situazione di grave bisogno a causa dell'applicazione delle norme relative al contenimento della epidemia da Covid-19;• che il nucleo familiare è in possesso di un patrimonio mobiliare (risparmi/conto correnti/libretti con riferimento alla giacenza media del mese precedente alla presentazione dell'autocertificazione) non superiore a:€ 3.500,00 per un componente;€ 5.000,00 per due componenti;€ 7.000,00 per tre componenti;€ 9.000,00 per quattro componenti;€ 10.000,00 per cinque o più componenti.​Se Percepisco altre forme di sostentamento dallo Stato posso presentare domanda?• ​SI ma solo se i fondi non sono stati ancora percepiti;• potranno rientrare tra i nuclei beneficiari anche quelli nei quali il richiedente o altro componente il nucleo familiare ha fatto domanda di CIG, FIS, bonus, Naspi, e/o altri ammortizzatori sociali, se non sono stati ancora percepiti• Compilando Autocertificazione, a cui allegare il documento di riconoscimento di identità del richiedente ed inviandola:• a mezzo mail all'indirizzo dedicato: emergenzacovid19@comune.trani.bt.it;• oppure attraverso l'applicazione (APP)TXT, disponibile per Android e IOS;• oppure cartacea all'ingresso del Comune, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, avendo attenzione a non creare assembramenti.Se percepisco il reddito di cittadinanza posso presentare la domanda?si, se si hanno i requisiti, la somma dovuta dei buoni spesa verra' decurtata della somma che si percepisce dal reddito di cittadinanza(ES . titolo di spesa del valore di € 450,00 – RED/Rdc = valore del buono spesa che sarà effettivamente riconosciuto al richiedente)I buoni spesa possono essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari (con esclusione di alcolici e superalcolici), prodotti alimentari per bambini e neonati (pappe, omogeneizzati, etc.) e prodotti di prima necessità per l'igiene della persona e dell'ambiente.I buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare della domanda), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.I modelli autocertificazioni saranno controllati dal personale e che ogni dichiarazione falsa sarà perseguita penalmente.I requisiti scelti dall'amministrazione sono chiari per favorire la massima trasparenza e consentire a tutti i nostri concittadini realmente in ​ difficoltà di usufruire di questo Benefit.