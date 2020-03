Emergenza Coronavirus, Polizia locale e di Stato presidiano Trani

Polizia Locale e Polizia di stato continuano a presidiare il territorio per verificare la corretta attuazione delle nuove disposizioni ministeriali. Posti di blocco lungo le vie di accesso alla città, controlli ad attività commerciali e per le strade per evitare la formazione di assembramenti. I controlli sono stati effettuati anche con l'ausilio dei droni della Polizia locale.La scorsa notte Amiu ha effettuato il secondo intervento di sanificazione di strade, piazze e marciapiedi. Gli interventi si protrarranno ancora durante questa fase emergenziale.