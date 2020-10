Emergenza Covid, a Trani 31 casi confermati

Sono 799 i casi complessivi di Coronavirus nella provincia di Barletta-Andria-Trani dall'inizio dell'emergenza sanitaria, cioè dallo scorso marzo. 337 i casi di infezione confermati dall'inizio della seconda ondata, praticamente dal 1° settembre. Di questi 16 attualmente i ricoverati con sintomi, la maggior parte invece sono le persone in isolamento domiciliare. I dati della Asl sono aggiornati al 7 ottobre scorso.Le città più colpite sono Andria, Barletta e Bisceglie. Nella prima il totale è 135, di questi 131 in isolamento domiciliare e 4 ricoverati con sintomi. Tra questi numeri sono compresi i due facolai sviluppatisi sia al Comune sia alla Direzione generale della Asl: il primo con numeri importanti, vicini alle 30 unità mentre il secondo molto più limitato con appena quattro unità risultate positive, fermo restando che stiamo parlando sempre della città più popolosa della provincia con ben 100 mila abitanti.A Barletta 63 i casi di infezione da Covid (59 in isolamento domiciliare mentre 3 i ricoverati con sintomi).A Bisceglie invece i numeri parlano di 56 positivi (49 in isolamento domiciliare, 5 ricoverati e 1 dimesso).A Trani 31 i casi confermati dal 1° settembre al 7 ottobre, tra questi ci sono anche i negativizzati (28 in isolamento domiciliare, 2 ricoverati e 1 dimesso).