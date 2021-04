Emergenza covid, contributi economici per gli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Gli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in condizioni di disagio per via della pandemia possono partecipare al bando pubblicato da ARCA Puglia Centrale e richiedere il contributo economico previsto dal Fondo Straordinario Emergenza COVID-19 per canoni e servizi E.R.P.Gli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in condizioni di disagio per via della pandemia in corso possono partecipare al bando pubblicato da ARCA Puglia Centrale e richiedere il contributo economico previsto dal Fondo straordinario emergenza COVID-19 per canoni e servizi ERP.Le richieste possono essere inoltrate fino alle 12 di sabato 15 maggio 2021 esclusivamente per via telematica e saranno elaborate secondo l'ordine di arrivo e fino ad esaurimento delle somme disponibili.Il contributo sarà accreditato sul conto dell'assegnatario. Informazioni e presentazione domande a questo link