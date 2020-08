Emergenza Covid, stretta del Governo: discoteche chiuse da domani

Il Governo ha deciso, da lunedì 17 agosto chiudono le discoteche. Dopo le diverse polemiche sulla "movida" e l'incremento dei positivi registrati nelle ultime settimane si corre ai ripari. Nel pomeriggio era stato convocato un vertice con i presidenti delle Regioni per uniformare le decisioni in merito.Stando a quanto trapela nell'ordinanza emanata dal Ministero della Salute si parla di obbligo di mascherina all'aperto dalle 18 alle 6 del mattino, nei casi in cui non sia possibile mantenere le distanze. E, appunto, il fatto che: «Sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso». Ad entrambe queste disposizioni, inoltre, non sono permesse deroghe da parte delle singole Regioni.Questa ordinanza dovrebbe rimanere in vigore fino al 7 settembre prossimo, fatta salva l'eventuale adozioni di misure diverse con decreto del Presidente del Consiglio.