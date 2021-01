Emergenza covid: un filo diretto con l'Assessorato ai Servizi Sociali

L'emergenza epidemiologica dettata dal diffondersi del covid-19 ha imposto un repentino ripensamento delle modalità di accesso ai servizi comunali in tutto il Paese. Anche Trani ha calibrato, dal mese di marzo in poi, sempre più attività da remoto e con modalità on line, anche nella fase di ascolto.Nell'ambito dei servizi sociali, il cui ruolo resta particolarmente cruciale, al fine di mantenere la massima coesione sociale e per far fronte alle situazioni di difficoltà, emarginazione ed isolamento, l'assessore Eugenio Benedetto Martello ha attivato una casella di posta elettronica per consentire ai cittadini di avere un filo diretto con il delegato del sindaco al settore del welfare comunale.Gli utenti potranno scrivere all'assessore utilizzando l'indirizzo assessore7@comune.trani.bt.it e dovranno indicare nella mail se sono cittadini o associazioni (fornendo nominativi precisi), il motivo della richiesta di informazione e/o di colloquio, il numero telefonico di contatto.