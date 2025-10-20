Flavio Civita
Flavio Civita
Speciale

Emergenza idrica, Flavio Civita: «Attraverso le risorse europee possiamo creare acqua»

La nota integrale del candidato al Consiglio regionale della Puglia con Fratelli d’Italia

Trani - lunedì 20 ottobre 2025 10.30 Sponsorizzato
«L'emergenza idrica va risolta con opere infrastrutturali che incrementino l'arrivo di acqua da altre regioni, perché, dobbiamo ricordarlo, la Puglia si approvvigiona da Basilicata e Campania. Per cercare, poi, di essere indipendenti e visto che il nostro territorio si affaccia sul mare, bisogna utilizzare i fondi del Blue Deal, il piano europeo che finanzia, appunto, infrastrutture utili per la gestione di risorsa idrica»: così secondo Flavio Civita, candidato al Consiglio regionale della Puglia con Fratelli d'Italia, si può porre fine alle conseguenze della siccità vissute dal Nord Barese soprattutto nel periodo estivo, come è accaduto lo scorso agosto ai danni dei Comuni e degli agricoltori della zona ofantina. Una situazione critica che ha portato i sindaci di San Ferdinando di Puglia, Margherita di Savoia e Trinitapoli a chiedere lo stato di calamità naturale. A questo si aggiunga che da oggi Acquedotto Pugliese ha previsto ulteriori riduzioni di pressione su tutta la rete.

«In sostanza – dichiara Civita –, si dovrà pensare a creare dissalatori, cioè impianti che producono acqua potabile da destinare ad usi civili, industriali e agricoli, e che generano, peraltro, energia elettrica».

Per il commercialista andriese, inoltre, sempre sfruttando le risorse europee e attraverso condotte, si può collegare il mare alla diga del Locone, enorme invaso che oggi, però, lavora soltanto al 20% del suo potenziale.

«Sono tutte soluzioni – sostiene – che hanno un impatto ambientale quasi pari allo zero anche perché non viene realizzata alcuna trivellazione. Anzi, sono green, generano acqua dall'acqua, recuperano sale ed energia elettrica in maniera pulita e non c'è produzione di rifiuti».

«Altro aspetto da prendere in considerazione – conclude il candidato – sono i sistemi pubblici e di comunità di riutilizzo delle acque reflue. Quelli che abbiamo sono obsoleti e finiscono per trattare male la risorsa idrica tanto da non poter, poi, riutilizzarla».
  • Elezioni Regionali 2025
Altri contenuti a tema
Regionali 2025: come richiedere il voto a domicilio a Trani Politica Regionali 2025: come richiedere il voto a domicilio a Trani Domande da presentare entro il 3 novembre per gli elettori con gravi infermità. Ecco chi ne ha diritto e come fare
Carte d'identità cartacee, saranno valide fino al 3 agosto 2026
20 ottobre 2025 Carte d'identità cartacee, saranno valide fino al 3 agosto 2026
Darsena di Trani, la gara va avanti: nominata la commissione per i 3 progetti
20 ottobre 2025 Darsena di Trani, la gara va avanti: nominata la commissione per i 3 progetti
Erasmus Days 2025: la Baldassarre celebra l’Europa
20 ottobre 2025 Erasmus Days 2025: la Baldassarre celebra l’Europa
Trani si è tinta di rosa con LILT
20 ottobre 2025 Trani si è tinta di rosa con LILT
A14, chiusura notturna del casello di Trani
20 ottobre 2025 A14, chiusura notturna del casello di Trani
A Trani tornano i corsi gratuiti per imparare il digitale
20 ottobre 2025 A Trani tornano i corsi gratuiti per imparare il digitale
Adriatica Trani: esordio casalingo perfetto, 3-0 su Modugno davanti a un pubblico straordinario
20 ottobre 2025 Adriatica Trani: esordio casalingo perfetto, 3-0 su Modugno davanti a un pubblico straordinario
Juve Trani, seconda vittoria consecutiva per le bianconere
20 ottobre 2025 Juve Trani, seconda vittoria consecutiva per le bianconere
Iuris Investigazioni a Trani: discrezione e professionalità al servizio della Puglia
20 ottobre 2025 Iuris Investigazioni a Trani: discrezione e professionalità al servizio della Puglia
La Soccer Trani espugna anche Corato: al ‘Comunale’ termina 0-5 per i tranesi
19 ottobre 2025 La Soccer Trani espugna anche Corato: al ‘Comunale’ termina 0-5 per i tranesi
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.