Emergenza sanitaria, consegnati oltre 200 pacchi alle famiglie in difficoltà

«Anche questa settimana abbiamo provveduto a garantire, con i nostri volontari, ingenti approvvigionamenti dal banco alimentare in favore delle Caritas delle parrocchie cittadine». A comunicarlo è il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro. Dal 7 aprile ad oggi, attraverso il centro di emergenza comunale, sono stati consegnati, a famiglie in difficoltà, sulla scorta delle verifiche compiute dai servizi sociali, oltre 200 pacchi con prodotti alimentari e di prima necessità. «E continueremo a rifornirci fino a quando l'emergenza non sarà un lontano ricordo», ha concluso il primo cittadino.Chi è in difficoltà può sempre chiamare i 4 numeri dell'emergenza (0883581139, 0883581138, 0883581519 e 0883581520) attivi dalle ore 9 alle ore 18. «Un sentito ringraziamento a chi ha deciso di investire il suo tempo in favore di tutta la comunità:.Associazione Totus Tuus Onlus;Unitalsi Trani - Bisceglie - Corato;ANPS Trani Associazione nazionale Polizia di Stato;Misericordia Trani;Associazione Trani Soccorso;Oer Trani;Oratorio e Circolo Carica Anspi Aps/Ets;Albero della vita;Il Delfino Blu;Legambiente Circolo Di Trani;Amici del Mare;Croce Rossa Italiana - Comitato di Andria;Comunità Oasi2 San Francesco Onlus;Associazione Orizzonti».