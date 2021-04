Emiliano: «È molto probabile che da lunedì la Puglia torni in zona arancione»

«È molto probabile che da lunedì la Puglia torni in zona arancione perché, effettivamente, adesso la curva ha ricominciato a scendere in picchiata».Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Michele Emiliano, intervistato durante la trasmissione Coffee break su La7. Il governatore ha ricordato che in Puglia: «Siamo in zona rossa per i pranzi e gli incontri di Pasqua: capisco perfettamente che nella tradizione pugliese andare a trovare la mamma è fondamentale, però è anche pericolosissimo».«Il presidente Draghi ha posto una questione - ha aggiunto il presidente - cioè dobbiamo rientrare a scuola e credo che l'obiettivo fondamentale sia farlo bene a ottobre dell'anno prossimo, ma vuole avere la certezza che le prove generali che si faranno in quest'ultimo mese, in queste ultime settimane di scuola, ci mettano nelle condizioni di non fallire di nuovo l'obiettivo».E sulla possibilità di far iniziare il coprifuoco alle 23 sottolinea: «La Lega spinge per allungare gli orari, e sinceramente non credo che farlo sia una tragedia. Resta il fatto che la variante inglese scappa molto velocemente, sono bastati in Puglia i due giorni di Pasqua e Pasquetta per azzerare il lavoro di due settimane».