Ennesimo furto d'auto questa mattina a Pozzo Piano

Questa mattina alle 5, 30 un nuovo furto d'auto in zona Pozzo piano: in via Caporale angolo piazza Cezza i ladri d'auto hanno portano via un suv della Nissan ."Questa zona va controllata, mancano passaggi da parte delle forze dell'ordine", ci scrivono i residenti della zona, ma solo due giorni fa don Mimmo Gramegna, parroco della Chiesa dello Spirito Santo, aveva lanciato un preoccupato allarme, soprattutto dopo l'episodio da far west del tentativo di furto di un furgone con colpi di pistola dei malviventi messi in fuga.Ed è di ieri l'episodio che ha fatto sorridere per la bizzarria della dinamica e la situazione di fronte alla quale si sono trovati passanti e le forze dell'ordine, con un 'auto abbandonata al centro dell'incrocio di via Bonomo, probabilmente dai ladri che non sono riusciti a spingerla oltre pochi metri.Pozzo Piano è sicuramente uno dei quartieri più caldi ma è l'intera città, anzi tutta la provincia BAT ormai un territorio "depredato da una criminalità sempre più dilagante", come ebbe a denunciare nel marzo scorso il procuratore della repubblica di Trani Renato Nitti con una nota dettagliata riguardo la grave situazione.La Provincia Bat è in assoluto la prima tra centosette province (comprese Bari e Napoli) italiane per furti di auto, e cioè nella classifica che mette in correlazione le denunzie per furti di auto al numero di abitanti.La Provincia Bat è tra le prime dieci su centosette province per quanto riguarda le rapine in abitazione: si tratta forse del reato predatorio che più di ogni altro alimenta nel cittadino la percezione della insicurezza e della vulnerabilità. La Bat detiene questo triste primato nella Regione Puglia.