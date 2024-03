Erasmus+Sport, delegazione tranese ospitata in Austria

Prosegue l'esperienza internazionale della Città di Trani all'interno del progetto TeamUp Erasmus+.Una delegazione comunale formata dal dirigente della I Area, Alessandro Attolico, dal presidente del Consiglio comunale, Giacomo Marinaro, dall'assessore allo Sport, Leo Amoruso, e dal project coordinator, Spartaco Grieco, è stata in Austria, ospite della storica Università di Vienna per il terzo step del progetto TeamUp, co-finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Erasmus+ Sport.Il progetto TeamUp ha lo scopo di sviluppare una nuova metodologia sportiva per le discipline di pallacanestro e calcio attraverso una formazione adeguata degli allenatori e l'utilizzo di una applicazione innovativa. Il progetto è entrato nella fase cruciale di sviluppo, avendo completato la fase di implementazione e realizzazione dell' Hybrid Tool and E-Learning methodology realizzato in maniera impeccabile dal Dipartimento di Educazione Fisica e Biomeccanica dell'Università di Vienna.In occasione dell'anniversario della sua nascita avvenuta nel 1365, c'è stato un momento di presentazione delle attività ad oggi realizzate alla presenza del Rettore Dipartimento Scienze Motorie e Biomeccanica, cui farà seguito una quarta fase denominata "Pilot Delivery Training Programme", supportata dalla Bulgarian Basketball Federation, altro partner istituzionale del progetto comunitario. Contestualmente avverrà la selezione di 3 istruttori sportivi che parteciperanno alle attività pilota.Nel corso della trasferta in Austria, le rappresentanze istituzionali presenti hanno consolidato un gemellaggio a fini collaborativi per le prossime progettualità in campo europeo.