Erogazione contributo libri di testo, si parte lunedì 4 aprile

Lunedi 4 aprile da ABB a BUC

Martedi 5 aprile da CAC a CIL

Mercoledi 6 aprile da COR a DIBE

Giovedi 7 aprile da DIBI a FRA

Venerdi 8 aprile da GIAN a LIS

Lunedi 11 aprile da LOM a MEZ

Martedi 12 aprile da MON a PET

Mercoledi 13 aprile da PIGN a SHI

Giovedi 14 aprile da SIN a VIG

Venerdi 15 aprile da VIN a ZEC.

Si informano i beneficiari del contributo regionale per la fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo 2021/2022 che, per coloro che hanno presentato istanza indicando i dati IBAN, il contributo è già in fase di accredito direttamente sul proprio conto corrente; per coloro che hanno indicato il pagamento per cassa, il contributo potrà essere riscosso dal giorno lunedì 4 aprile presso la tesoreria comunale (filiale Banca Popolare di Bari – sita in Corso Vittorio Emanuele 281/283), secondo il seguente calendario: