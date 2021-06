Esami istruttori di Polizia locale, la preselettiva all’auditorium San Magno

Si informano i candidati ammessi alla prova preselettiva del concorso per titoli ed esami per la copertura con rapporto di ruolo a tempo pieno di 3 posti nel profilo professionale di "Istruttore di Polizia Locale – Categoria C – posizione economica C1" che la prova si terrà nei giorni 9 e 10 luglio presso l'auditorium Monsignor Pichierri nel centro parrocchiale di San Magno in via Giuseppe di Vagno 1.Il nuovo calendario, suddiviso in cinque sessioni e su due giorni, è pubblicato, unitamente a tutte le indicazioni, nella sezione apposita all'interno di Bandi di Concorso. Questo il link per un rapido accesso.Si ricorda inoltre che nella sottosezione dedicata all'interno della sezione Bandi di Concorso è stata pubblicata la graduatoria dei candidati ammessi alla prova scritta al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con rapporto di ruolo a tempo pieno di 4 posti nel profilo professionale di "Istruttore Contabile" – Categoria C – posizione economica C1 a seguito di prova preselettiva che si è svolta nei giorni 23 e 24 giugno all'interno della palestra della scuola Baldassarre. A questo link è possibile consultare direttamente la graduatoria.E' stato inoltre pubblicato il nuovo diario ed il nuovo piano operativo specifico della procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura con rapporto di ruolo a tempo pieno di 1 posto nel profilo professionale di "Assistente Sociale" – Categoria D – posizione economica D. Anche in questo caso è stata comunicata la variazione di sede. La prova preselettiva si svolgerà in una unica data giovedì 1 luglio nell'auditorium "Monsignor Pichierri" del centro parrocchiale di San Magno in via Giuseppe di Vagno 1 a Trani. A questo link è possibile consultare i nuovi documenti.Si rende noto, inoltre, che è stato pubblicato nella specifica sottosezione il diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con rapporto di ruolo a tempo pieno di 2 posti nel profilo professionale di "Programmatore Gestione Operativa" – Categoria C – posizione economica C1. La prova si svolgerà martedì 20 luglio alle ore 9 nell'auditorium "Monsignor Pichierri" del centro parrocchiale di San Magno in via Giuseppe di Vagno 1 a Trani.La banca dati dei quesiti della prova preselettiva, composta da 2.500 quesiti, sarà accessibile ai candidati dalle ore 00:00 di martedì 29 giugno alle ore 23:59 di domenica 18 luglio. Per accedere è necessario collegarsi con le credenziali personali alla pagina internet del concorso https://comunetrani.selezionieconcorsi.it/.