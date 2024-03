Cresce l'attesa per le Frecce Tricolori a Trani: previste oltre 100.000 persone

Si scaldano i motori per uno degli appuntamenti più attesi dell'anno: nel pomeriggio del 12 maggio, infatti, il cielo di Trani sarà solcato dalle scie delleL'attesa non è solo di cittadini che arriveranno dall'intera Puglia e dalle regioni limitrofe - essendo l'unico spettacolo previsto al sud di quest'anno - ma anche di fotografi, videoamatori, giornalisti, turisti, per riprendere lo spettacolo legato a una città come Trani, resa unica da una costa impreziosita dalla presenza di tre monumenti importanti: ilVisti i numeri dello scorso anno che l'evento procurò nella città di Bari - 200.000 persone con il naso in su a ammirare lo spettacolo - c'è da prevedere che un numero straordinario di spettatori raggiungerà la Città per godere dalla costa questo spettacolo che dal 1961 affascina grandi e bambini, da quando fu istituito questo corpo speciale della Aeronautica Militare Italiana.Il sito internet è stato 'lanciato' oggi nelle storie della pagina della città di Trani, e verrà implementato con tutte le notizie necessarie con indicazioni, programmi del sabato e delle domenica, parcheggi, soccorsi, eventi collaterali.