Esercenti esasperati, le associazioni di categoria si rivolgono al Prefetto

Al fine di evitare l'inasprimento degli stati d'animo delle categorie di esercenti e ristoratori, costretti a chiudere le attività perché in zona rossa, i vertici di Confesercenti e Confcommercio Provinciale BAT hanno richiesto, ieri mattina a mezzo PEC al prefetto, Maurizio Valiante, la convocazione di un incontro urgente. La richiesta è stata prontamente accolta.L'incontro si terrà questa mattina, alle ore 12.15 in modalità webinar.La PEC è stata indirizzata per conoscenza al presidente della Provincia, Bernardo Lodispoto, e ai Sindaci della BAT.Fermo restando il tentativo di voler evitare il più possibile gli assembramenti per non favorire il contagio, l'incontro mira a conoscere le ragioni che hanno spinto la Regione Puglia ad emanare l'ultima incomprensiva e penalizzante ordinanza.Si cercherà, anche, di fare chiarezza su eventuali azioni che i sindaci e la Provincia di questo territorio intendano mettere in campo a partire dal prossimo 7 Aprile per consentire la riapertura in sicurezza almeno delle attività attualmente chiuse perché in zona rossa.Con questo incontro, Confesercenti e Confcommercio intendono evitare e calmare eventuali forme di protesta e manifestazioni annunciate sui social e a mezzo stampa che mostrano come la capacità di resilienza di queste categorie è ormai al limite.